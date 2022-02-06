لبنان

دور ناشط لسفير عربي

Lebanon 24
06-02-2022 | 17:00
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يلعب سفير دولة عربية كبيرة دوراً ناشطاً في متابعة التطورات التي أعقبت تعليق رئيس تيار "المستقبل" العمل السياسي له ولتياره ومناصريه عشية الإنتخابات النيابية، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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