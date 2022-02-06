دور ناشط لسفير عربي

يلعب سفير دولة عربية كبيرة دوراً ناشطاً في متابعة التطورات التي أعقبت تعليق رئيس تيار "المستقبل" العمل السياسي له ولتياره ومناصريه عشية الإنتخابات النيابية، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".