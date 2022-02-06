أفادت إستطلاعات أولية في دائرة البترون - الكورة - زغرتا عن تغيّر موازين القوى التي سادت في الإنتخابات السابقة لمصلحة الأطراف المعارضة من أحزاب وشخصيات مستقلة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".