لبنان

تغيّر موازين القوى

Lebanon 24
06-02-2022 | 17:08
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أفادت إستطلاعات أولية في دائرة البترون - الكورة - زغرتا عن تغيّر موازين القوى التي سادت في الإنتخابات السابقة لمصلحة الأطراف المعارضة من أحزاب وشخصيات مستقلة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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