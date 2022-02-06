إتصالات على مستوى عال

تجري إتصالات على مستوى عالٍ لإيجاد مخرج لمذكرة الجلب التي أصدرتها القاضية عون بحق حاكم البنك المركزي وحددت تنفيذها في منتصف الشهر الحالي، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".