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لبنان
إتصالات على مستوى عال
Lebanon 24
06-02-2022
|
17:10
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تجري إتصالات على مستوى عالٍ لإيجاد مخرج لمذكرة الجلب التي أصدرتها القاضية عون بحق حاكم البنك المركزي وحددت تنفيذها في منتصف الشهر الحالي، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر:
اللواء
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