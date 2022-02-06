إتصالات على مستوى عال

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Lebanon 24
06-02-2022 | 17:10
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تجري إتصالات على مستوى عالٍ لإيجاد مخرج لمذكرة الجلب التي أصدرتها القاضية عون بحق حاكم البنك المركزي وحددت تنفيذها في منتصف الشهر الحالي، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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