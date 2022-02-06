لبنان

أسبوع الفصل والاختبارات.. لا زعزعة للعمل الحكومي

Lebanon 24
06-02-2022 | 17:20
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أشارت مصادر سياسية مطلعة لـ"اللواء" إلى أنه "يمكن إطلاق تسمية اسبوع الاختبارات وكذلك اسبوع الفصل على الأسبوع الحالي، لجهة تمرير الموازنة في مجلس الوزراء الذي ينعقد في قصر بعبدا كما يجب وإحالتها علىالمجلس النيابي وقبله جلسة المجلس، غداً الثلاثاء التي تتضمن بنودا تحمل في طياتها نواة تفجير،لاسيما في ما خص البند المتصل بتعديل اصول المحاكمات الجزائية بالإضافة إلى بنود تتصل بالكهرباء". كما استبعدت مصادر وزارية عبر "اللواء" زعزعة العمل الحكومي من أي باب مع التأكيد على بعض الثوابت.
المصدر: اللواء
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