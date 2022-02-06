لبنان

ملف ترسيم الحدود إلى الواجهة هذا الأسبوع مع هوكشتاين

Lebanon 24
06-02-2022 | 17:32
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قالت مصادر سياسية عبر "اللواء" ان "ملف ترسيم الحدود يُناقش خلال هذا الاسبوع مع الوسيط الأميركي اموس هوكشتاين، ولا تصورا مسبقا مطروحا بإنتظار ما قد يحمله الوسيط الأميركي".
وتوقّعت مصادر ديبلوماسية ان "يحمل الوسيط الاميركي في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية هوكشتاين، لدى زيارته الى لبنان مساء غد، آتياً من إسرائيل، افكارا وطروحات وسطية محددة، لاخراج مفاوضات الترسيم بين لبنان مع الجانب الاسرائيلي، من دائرة المراوحة والجمود، باتجاه التوصل إلى اتفاق بين الدولتين في اقرب وقت ممكن".
وإذ لم تشأ المصادر الكشف عن ماهية الافكار التي يحملها الوسيط الاميركي، توقّعت ان "يكون سقفها اتفاق الاطار الذي تم التوصل اليه برعاية اميركية، بعد سنوات من الحركة المكوكية الاميركية بين لبنان وإسرائيل".
ولم تنفِ المصادر او تؤكد ما تردّد من معلومات، بأن أحد الطروحات التي يحملها الوسيط الاميركي يتضمّن اعطاء لبنان نسبة ٥٥ بالماية وإسرائيل ٤٥ بالماية من المنطقة المتنازع عليها.
(اللواء)
المصدر: اللواء
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