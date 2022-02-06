كلمة للبطريرك الراعي الأربعاء

يُنتظر أن تكون مناسبة قدّاس عيد مار مارون جامعة يوم الأربعاء بحضور قيادات سياسية.

واعتبرت مصادر سياسية ان "تولي البطريرك الماروني بشارة الراعي ترؤس القداس الذي سيقام ظهر الأربعاء في كنيسة مار مارون في الجميزة لمناسبة عيد ما مارون، بدلا من مطران بيروت للموارنة ككل عام، والقائه العظة، بحضور الرؤساء الثلاثة، يحمل في طياته اكثر من رسالة مباشرة، لاسيما ان العظة ستتضمن مواقف عالية السقف، ضد العهد وسياساته، وسيسمّي البطريرك الاشياء بأسمائها"، كما نقل زوار بكركي عنه.

(اللواء)