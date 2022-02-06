لبنان

"المستقبل" بانتظار الحريري لمناقشة الأمور الانتخابية

Lebanon 24
06-02-2022 | 17:52
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أكدت مصادر نيابية في تيار "المستقبل" لـ"اللواء" ان "اي قرار لم يُتخذ بعد على مستوى الترشيح للإنتخابات بإنتظار عودة الرئيس سعد الحريري نهاية هذا الاسبوع او بداية الاسبوع المقبل (قبل ذكرى 14 شباط)، وبحث تفاصيل الامور الانتخابية معه، علماً انه لم يطلب عدم ترشيح اي نائب حالي او سابق شرط الّا يترشح بإسم تيار "المستقبل".
المصدر: اللواء
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