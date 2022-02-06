لبنان

مداهمة للجيش في بريتال... ماذا حصل ليلا؟

Lebanon 24
06-02-2022 | 23:30
A-
A+
Doc-P-915681-637798123484366096.jpg
Doc-P-915681-637798123484366096.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
داهم الجيش ليلا منزل المطلوب محمد ط. في بلدة بريتال حيث حصل تبادل اطلاق نار مع القوة الضاربة، ما أدى الى سقوط جرحى، وذلك وفق مندوبة "لبنان 24".
مواضيع ذات صلة
في بريتال... الجيش يوقف أحد المطلوبين
lebanon 24
07/02/2022 09:48:05 Lebanon 24 Lebanon 24
عملية نوعية لمخابرات الجيش في بريتال
lebanon 24
07/02/2022 09:48:05 Lebanon 24 Lebanon 24
لبنان 24: قوة من مخابرات الجيش داهمت أحد الأفران في بلدة بريتال وأوقفت السوري أ. م للاشتباه فيه بعدد من الجرائم
lebanon 24
07/02/2022 09:48:05 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش يداهم مطلوبين في بلدة بريتال
lebanon 24
07/02/2022 09:48:05 Lebanon 24 Lebanon 24

الجيش

بريتال

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:30 | 2022-02-07
02:15 | 2022-02-07
02:45 | 2022-02-07
02:44 | 2022-02-07
02:15 | 2022-02-07
02:00 | 2022-02-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website