بسبب تراكم الثلوج...اليكم الطرقات الجبلية المقطوعة!

أفادت غرفة التحكم المروري صباح اليوم عبر "تويتر" بأنّ الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج، هي: عيناتا - الأرز، كفردبيان - حدث بعلبك، المنيطرة - حدث بعلبك، العاقورة - حدث بعلبك، القموعة - القبيات، مرجحين - مشمش، معاصرالشوف - كفريا، تنورين - حدث الجبة وتنورين - اللقلوق.كما أفادت غرفة التحكم بأنّ طريق ضهر البيدر سالكة أمام جميع المركبات حالياً، فيما طريق ترشيش - زحلة سالكة امام جميع المركبات باستثناء الشاحنات.