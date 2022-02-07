هدوء ما قبل العاصفة: الأمطار لن تغادرنا.. لبنان على موعد مع منخفض جوي جديد وهذه تفاصيله

أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية عبر صفحته على "فيسبوك" انه بعد انتهاء المنخفض الجوّي الذي ضرب لبنان وكان مصحوباً بكتل هوائية باردة، بحيث تساقطت الثلوج بكثافة في بعض المناطق البقاعية 850 متر وما فوق، والجبال الغربية، يستقر الطقس حتى ليل الثلاثاء وترتفع درجات الحرارة بمعدل 4 درجات مئوية بسبب تمدّد المرتفع الآزوري نحو مصر وليبيا ما يؤدي الى تدفّق رياح مدارية نحو تركيا ولبنان وسوريا وقبرص وترفع درجات الحرارة على ان تتراجع ليل الثلاثاء مع انخفاض الضغط الجوّي فوق مصر وتراجع الآزوري غرباً.

من جهتها، أفادت صفحة LEBANON WEATHER ONLY ان الاجواء المتقلبة تستمر اليوم الاثنين مع احتمال تساقط امطار خفيفة محلية و ثلوج فوق 1800متر بشكل غير مؤثر . ترتفع درجات الحرارة بشكل ملحوظ في اليومين المقبلين .

الثلاثاء طقس مستقر

الاربعاء منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة يؤثر على لبنان مساء الاربعاء وحتى صباح الجمعة يؤدي الى تساقط امطار غزيرة أحيانا مصحوبة بعواصف رعدية متفرقة، كما تتساقط الثلوج فوق 1000-1100متر وتتراكم بشكل جيد فوق 1300متر.

تنشط الرياح في مختلف المناطق لتصل الى 50كلم.

مزيد من الثلوج والامطار حيث متوقع هطول اكثر من 70ملم في مختلف المناطق في الايام المقبلة.

تستقر الاجواء لعدة ايام من بعد المنخفض المتوقع مع ارتفاع في الحرارة.

ثمة احتمال ان يتأثر لبنان بمنخفض جوي أيضا مصحوب بكتلة هوائية باردة بعد 17 شباط الجاري ولكن حتى الان هذا الأمر غير مؤكد.

دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان توقعت ان يكون الطقس اليوم الإثنين غائما جزئيا الى غائم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وأمطار متفرقة وثلوج خفيفة على ارتفاع 1700م وما فوق، يتحسن الطقس تدريجا اعتبارا من بعد الظهر.

طقس الأيام المقبلة:

الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة ورياح ناشطة اعتبارا من بعد الظهر.

الأربعاء: قليل الغيوم مع رياح ناشطة تقارب 60 كلم/س دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، يتحول تدريجيا إلى غائم مع أمطار اعتبارا من فترة الظهيرة تشتد غزارتها أحيانا مع عواصف رعدية وثلوج على ارتفاع 1900م، ويتدنى مستوى تساقطها مع انخفاض درجات الحرارة التدريجي لتلامس ليلا 1200م.