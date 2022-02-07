انزعاج من اسلوب "التيار" التفاوضي..

إشتكت عدة شخصيات سياسية واحزاب بارزة من الشروط التي يضعها "التيار الوطني الحر" على جميع من يتفاوض معهم بغية عقد تحالفات انتخابي، الامر الذي يجعل نجاح فكرة هذا التحالف او ذاك صعبا واحيانا مستحيلا.

ويقول هؤلاء المنتقدون" ان "التيار" يتعامل كأنه حزب لم يتأثر شعبيا ولم يتراجع انتخابيا، او كأن العهد لا يزال في أيامه الاولى ولا تزال الشخصيات ترغب بأن تتودد اليه، والتقرب منه لضمان مصالحها".

واشارت مصادر مطلعة الى ان اسلوب التيار الوطني الحر التفاوضي ادى الى فشل عدة فرص للتحالف مع قوى محلية وازنة في اكثر من دائرة انتخابية.