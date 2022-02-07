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لبنان
وفاة طبيب لبناني في روسيا... هذا ما حصل معه
Lebanon 24
07-02-2022
|
01:54
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أفادت مندوبة "لبنان 24"عن وفاة الطبيب محمد السيد قاسم اثر حادث سير مروع في روسيا.
يذكر انه من بلدة تمنين التحتا البقاعية.
المصدر:
لبنان 24
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