لبنان

وفاة طبيب لبناني في روسيا... هذا ما حصل معه

Lebanon 24
07-02-2022 | 01:54
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أفادت مندوبة "لبنان 24"عن وفاة الطبيب محمد السيد قاسم اثر حادث سير مروع في روسيا.
يذكر انه من  بلدة تمنين التحتا البقاعية.
 
المصدر: لبنان 24
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