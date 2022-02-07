الموضوع المالي انعكس على ملف النفايات.. هذا ما قاله وزير البيئة

أكد وزير البيئة ناصر ياسين أن مجلس الوزراء يسعى الى اعادة تسيير شؤون الناس عبر اتخاذ القرارات في مجلس الوزراء، معتبراً أن ما رأيناه في الاسبوعين الماضيين هو اجتماعات مفتوحة لنقاش الموازنة وقد حصل ذلك بجو ايجابي لان الجميع على قناعة بوضع موازنة لا تزيد الاعباء على المواطنين والتشديد على ضرورة تسيير المرافق العامة.وقال في حديث لصوت لبنان: التضخم الحاصل وصل الى 1000% لكن نحاول الا نزيد الاعباء على الناس من هنا استثنينا المواد الغذائية من الدولار الجمركي.ولفت الى ان الموضوع المالي والنقدي انعكس على ملف النفايات، مشيراً الى ان وزارة البيئة تجري مفاوضات مع وزارة المالية ومصرف لبنان لصرف مستحقات الموظفين اما على المدى الطويل فقد وضعنا في الموازنة بنداً باعادة تشغيل 17 معملاً للنفايات في المناطق كانوا مقفلين او متعثرين.وتابع: نسير خطوة بخطوة لوضع حل للنفايات واعادة الفرز من المصدر في ظل وضع غير سهل.