14
o
بيروت
18
o
طرابلس
13
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
15
o
جونية
9
o
النبطية
11
o
زحلة
11
o
بعلبك
15
o
بشري
15
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
الموضوع المالي انعكس على ملف النفايات.. هذا ما قاله وزير البيئة
Lebanon 24
07-02-2022
|
01:33
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد وزير البيئة ناصر ياسين أن مجلس الوزراء يسعى الى اعادة تسيير شؤون الناس عبر اتخاذ القرارات في مجلس الوزراء، معتبراً أن ما رأيناه في الاسبوعين الماضيين هو اجتماعات مفتوحة لنقاش الموازنة وقد حصل ذلك بجو ايجابي لان الجميع على قناعة بوضع موازنة لا تزيد الاعباء على المواطنين والتشديد على ضرورة تسيير المرافق العامة.
وقال في حديث لصوت لبنان: التضخم الحاصل وصل الى 1000% لكن نحاول الا نزيد الاعباء على الناس من هنا استثنينا المواد الغذائية من الدولار الجمركي.
ولفت الى ان الموضوع المالي والنقدي انعكس على ملف النفايات، مشيراً الى ان وزارة البيئة تجري مفاوضات مع وزارة المالية ومصرف لبنان لصرف مستحقات الموظفين اما على المدى الطويل فقد وضعنا في الموازنة بنداً باعادة تشغيل 17 معملاً للنفايات في المناطق كانوا مقفلين او متعثرين.
وتابع: نسير خطوة بخطوة لوضع حل للنفايات واعادة الفرز من المصدر في ظل وضع غير سهل.
تابع
الأكثر قراءة
أيها اللبنانيّون استعدّوا.. عاصفة ثلجيّة جديدة ستصلُ قريباً فإليكم موعدها
Lebanon 24
أيها اللبنانيّون استعدّوا.. عاصفة ثلجيّة جديدة ستصلُ قريباً فإليكم موعدها
03:23 | 2022-02-06
06/02/2022 03:23:56
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرفعُ سعر خدمة في لبنان بشكل كبير.. لن تتوقعوا ما هي
Lebanon 24
الدولار يرفعُ سعر خدمة في لبنان بشكل كبير.. لن تتوقعوا ما هي
11:30 | 2022-02-06
06/02/2022 11:30:29
Lebanon 24
Lebanon 24
تسهيلات جديدة من سوريا للبنان.. هذا ما قررته دمشق
Lebanon 24
تسهيلات جديدة من سوريا للبنان.. هذا ما قررته دمشق
13:57 | 2022-02-06
06/02/2022 01:57:02
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومة مهمّة عن الرواتب.. إليكم الرقم الجديد المتوقع للحد الأدنى للأجور
Lebanon 24
معلومة مهمّة عن الرواتب.. إليكم الرقم الجديد المتوقع للحد الأدنى للأجور
16:25 | 2022-02-06
06/02/2022 04:25:42
Lebanon 24
Lebanon 24
تغريدة من أفيخاي أدرعي تطالُ شركات لبنانية.. ماذا تضمّنت؟
Lebanon 24
تغريدة من أفيخاي أدرعي تطالُ شركات لبنانية.. ماذا تضمّنت؟
12:10 | 2022-02-06
06/02/2022 12:10:16
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
02:30 | 2022-02-07
هيئة الاشراف على الانتخابات" مهددة" لهذه الاسباب
02:15 | 2022-02-07
ارتفاع في معدلات جرائم القتل والسرقة والسلب
02:45 | 2022-02-07
شهادة دراسة ثانوية مزوّرة: كم بلغت عقوبتها؟
02:44 | 2022-02-07
جريح بانزلاق سيارة على طريق جعيتا
02:15 | 2022-02-07
الحد الأدنى للأجور على طاولة البحث.. هذا ما أعلنه وزير العمل
02:00 | 2022-02-07
لهذه الأسباب...لا تراهنوا كثيرًا على التغيير في الإنتخابات النيابية
فيديو
خدمة قديمة من خرائط غوغل لا يعرفها كثيرون.. ما هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
خدمة قديمة من خرائط غوغل لا يعرفها كثيرون.. ما هي؟ (فيديو)
05:00 | 2022-02-05
07/02/2022 09:49:16
Lebanon 24
Lebanon 24
"نوكيا" تُطلق هاتفا بتقنيات ممتازة وسعر منافس (فيديو)
Lebanon 24
"نوكيا" تُطلق هاتفا بتقنيات ممتازة وسعر منافس (فيديو)
16:00 | 2022-02-04
07/02/2022 09:49:16
Lebanon 24
Lebanon 24
"هيونداي" تُعلن عن سيارة إقتصادية ورخيصة الثمن... تعرفوا إلى ميزاتها (فيديو)
Lebanon 24
"هيونداي" تُعلن عن سيارة إقتصادية ورخيصة الثمن... تعرفوا إلى ميزاتها (فيديو)
11:00 | 2022-02-04
07/02/2022 09:49:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact