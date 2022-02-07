لبنان

الحد الأدنى للأجور على طاولة البحث.. هذا ما أعلنه وزير العمل

Lebanon 24
07-02-2022 | 02:15
A-
A+
Doc-P-915732-637798222251097991.jpg
Doc-P-915732-637798222251097991.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نفى وزير العمل مصطفى بيرم وجود أي خطر انتكاسة لجلسات مجلس الوزراء، مؤكدا ألا جوّ من النكايات في النقاشات التي حصلت خلال الأسبوعين الماضيين وكانت بناءة وعلمية في ظل رغبة موحدة كاملة بالوصول الى نتيجة تراعي الأحوال المعيشية ومالية الدولة على حد سواء.
أما عن فصل خطة الكهرباء عن الموازنة، فقال ألا رفض للموضوع لكن التجارب السابقة أظهرت ان دفع السلف لم تحقق الغاية المطلوبة مشيرا الى ان وزير الطاقة اعتبر انها بمثابة مساعدة للدولة فيما كان لرئيس الحكومة رأي آخر بأن يُدرج المبلغ ضمن احتياطي الموازنة لكن الدفع يتمّ تبعا لخطوات واضحة على طريقة "القطعة قطعة".
وردا على سؤال، أكد بيرم أنه فور الانتهاء من إقرار الموازنة سيدعو لجنة المؤشر الى اجتماع للبتّ في موضوع الحدّ الأدنى للأجور وإعادة النظر بالأرقام السابقة.
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:30 | 2022-02-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:25 | 2022-02-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:57 | 2022-02-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:35 | 2022-02-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:31 | 2022-02-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2022-02-07
04:55 | 2022-02-07
06:31 | 2022-02-07
07:36 | 2022-02-07
07:25 | 2022-02-07
07:19 | 2022-02-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website