جريح بانزلاق سيارة على طريق جعيتا

أدى انزلاق سيارة فجر اليوم على طريق عام جعيتا - كسروان، الى اصطدامها بسيارات عدة كانت مركونة الى جانب الطريق واصابة سائقها بجروح مختلفة. وحضرت الى المكان عناصر من الصليب الاحمر وقدمت للجريح الاسعافات اللازمة.