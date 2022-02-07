لبنان

جريح بانزلاق سيارة على طريق جعيتا

Lebanon 24
07-02-2022 | 02:44
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أدى انزلاق سيارة فجر اليوم على طريق عام جعيتا - كسروان، الى اصطدامها بسيارات عدة كانت مركونة الى جانب الطريق واصابة سائقها بجروح مختلفة. وحضرت الى المكان عناصر من الصليب الاحمر وقدمت للجريح الاسعافات اللازمة.
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جعيتا - كسروان

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