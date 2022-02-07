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لبنان
نعيم قاسم يُهاجم السفارة الأميركية بقوّة: تسعى إلى تخريب البلد
Lebanon 24
07-02-2022
|
02:27
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اعتبر نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم أن "الإدارة الأميركية مارست الضغط الاقتصادي على لبنان من أجل إسقاط قدرته على النهوض المالي، ولعبت دوراً كبيراً لتخريب واقع البلد"، وأضاف: "نحن كحزب الله نعمل مع شعبنا لنتعرف على الحقائق ونتكافل ونستمر في قوة المقاومة كي نواجه أي تحدّ يمكن أن يواجهنا".
وفي تصريح لوكالة "فارس" للأنباء، رأى قاسم أن "السفارات الأميركية في المنطقة باتت مصدراً للفوضى والتوتر"، مشيراً إلى أن "السفارة الأميركية في لبنان لعبت دوراً كبيراً داخل الساحة اللبنانية وهي ترعى منظمات للمجتمع المدني، تربيها وتبنيها على إثارة الفوضى وتخريب البلد وقطع الطرقات وإفساد الأجيال بأفكار وقناعات منحرفة"، وأضاف: "هذه السفارة تمول شخصيات تريدها أن تكون بديلاً عن شخصيات موجود الآن في إدارة البلد. كذلك، ترعى هذه السفارة قيادات فاسدة بعنوان أنها معارضة، ولكن في الحقيقة تاريخها مليء بالفساد والانحراف. كذلك، إنّ هذه السفارة تتبنى مسار القوات اللبنانية، هذا الحزب الذي ارتكب مجازر بحق اللبنانيين في كل تاريخه".
وأوضح قاسم أن "حزب الله يعمل بكل جدية للوقوف أمام كل هذه التحديات"، وقال: "
نعمل مع شعبنا لنتعرف على الحقائق ونتكافل من أجل ألا تضغط عليه تلك الأزمة الاقتصادية المالية، ونستمر في قوة المقاومة واستعدادها كي نواجه أي تحدي يمكن أن يواجهنا".
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