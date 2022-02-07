المكتب الاعلامي للحاج حسن: سوريا تبدأ باستيراد 50 ألف طن من الموز اللبناني

أعلن المكتب الاعلامي لوزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن في بيان، أنه "على هامش مؤتمر منظمة الأغذية والزراعة الإقليمي للشرق الأدنى الذي يُعقد في بغداد، أبلغ وزير الزراعة السوري محمد حسان قطنا نظيره اللبناني الدكتور عباس الحاج حسن موافقة الحكومة السورية على رفع كمية استيراد الموز من 250 طن إلى 500 طن لكل مستورد وبكمية اجمالية تصل الى 50 الف طن من الموز اللبناني. وموافقة الحكومة السورية أيضا على خفض السعر الإسترشادي من 850 $ إلى 500$".