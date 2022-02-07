لبنان

ارباح اضافية على السحب بالبطاقة

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
07-02-2022 | 03:50
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لاحظ متابعون أن عدداً كبيراً من المحال التجارية، ومحطات المحروقات، بات يفرض نسبة من الاموال على كل عملية سحب، وصلت في كثير من الأحيان الى حدود الـ 20%، ما أثار امتعاض المواطنين، الذين وصفوا هذا الأمر بعملية "سرقة ممنهجة".
وبحسب المعلومات فان هذا الامر يعود الى المشاكل التي يعانيها أصحاب المحال التجارية والمحطات في عملية الحصول على أموالهم في المصارف، والتلاعب في أسعار سعر الدولار، ما يدفعهم الى زيادة ارباحهم لتغطية الفارق في الاسعار.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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