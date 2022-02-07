لبنان

جنون الاسعار مستمر.. رغم مداهمات"مفتشي الاقتصاد"

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
07-02-2022 | 03:40
A-
A+
Doc-P-915746-637798267240392588.jpg
Doc-P-915746-637798267240392588.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعد المداهمات التي قام بها مفتشو وزارة الاقتصاد لمراقبة مدى التزام اصحاب السوبرماركات والموردين بخفض اسعار السلع بعد تراجع سعر الصرف الدولار من 33 الفا الى 21 الفا، ووضع حد للاحتكار والتحكم بأسعار السوق، لوحظ ان سلعاً عديدة لا تزال اسعارها  مرتفعة ، وتخلّفت عن مواكبة الانخفاض النقدّي  المطلوب الذي  يفترض خفض الاسعار بنسبة تتراوح ما بين %35 الى 40 %، بحيث تبيّن ان بعض الاسعار تراجع احتسابها من دولار 33 الفا الى دولار 27 الفا ، خصوصاً السّلع الضروريّة لعموم المواطنين. وقد عاين هذا التجاوز كثيرون مِمّن زاروا أماكن التسوّق والسوبرماركات.
وقد استدعى انتباه الكثيرين ان  اسعار الارز والسكر والشاي وبعض ادوات مساحيق الغسيل  والمعلبات، لا تزال على ارتفاع اسعارها. 
اما اسعار الخضار "فحدث ولا حرج" حيث اشتكى المواطنون من ارتفاع اسعارها بالرغم من تراجع الحاد للدولار، فكيلو البندورة يتراوح سعره ما بين 16 و17 الف ليرة ، اما كيلو البندورة المعلقة  فيبلغ 27 الف ليرة.اما البطاطا  فعلى عكس كل التوقعات، ارتفع سعرها الى 15 الف ليرة،في وقت بلغ سابقا 13 الف ليرة وبلغ سعر  كيلو الكوسا 40 الف ليرة.
كما بلغ كيلو اللحم 200 الف ليرة في بعض المناطق، في وقت يرى مراقبون انه يجب ان يكون ب 160 الف ليرة.

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:30 | 2022-02-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:25 | 2022-02-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:57 | 2022-02-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:35 | 2022-02-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:31 | 2022-02-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2022-02-07
04:55 | 2022-02-07
06:31 | 2022-02-07
07:36 | 2022-02-07
07:25 | 2022-02-07
07:19 | 2022-02-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website