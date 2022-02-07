المُجتمع المدني يكثف اتصالاته الانتخابية.. هذا ما يبحث عنه

تواصل جماعات عديدة منضوية تحت اسم المجتمع المدني، حراكها واتصالاتها لضمّ مرشحين إلى صفوفها من مختلف الأطراف والجهات، حتى أن التواصل حصل مع شخصيات كانت تنضمّ إلى أطراف سياسية وحزبية، لكنها تتمتع بثقل شعبي ولديها تأثيرٌ مناطقي.

الأمرُ هذا حصل فعلياً في دوائر انتخابية عديدة خصوصاً في الشوف - عاليه، إلا أن التوجه بشأن اعتماد أي شخصية لم يُحسم بعد، لكن ما تبين هو أن التركيز يتمحور حول اعتماد أسماء تشكل مفاتيح انتخابيّة وشعبية وازنة قد تساهم في جذب الأصوات باتجاه أي لائحة.