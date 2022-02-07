باحثة لبنانية تتقدّم "انتخابياً".. من هي؟

برز اسم ناشطين بيئيين على خط الترشيحات للانتخابات النيابية. فعلى سبيل المثال، تبيّن أن أسهم ترشّح الباحثة في مجال البيئة نجاة عون صليبا تتقدّم بقوة، في حين أن هناك فريقاً انتخابياً يرافقها لاستطلاع إمكان عقد تحالفاتٍ مع شخصيات متنوعة.



يُشار إلى أن صليبا تحمل الجنسية الأميركية، وهي مديرة مركز حماية الطبيعة في الجامعة الأميركية وحائزة على جائزة "لوريال-اليونسكو" للمرأة في العلوم لعام 2019.