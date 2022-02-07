الصمد اتصل بقرم وكريدية لإصلاح أعطال الإنترنت في الضنية

أجرى النائب جهاد الصمد إتصالا بوزير الإتصالات جوني قرم والمدير العام لهيئة أوجيرو عماد كريدية بعد العطل الذي أصاب شبكة الإنترنت في الضنّية نتيجة توقف مولد الكهرباء الرئيسي في سنترال بلدة سير عن العمل، وطلب منهما الإسراع في إصلاح الأعطال وإعادة شبكة الإنترنت إلى العمل في المنطقة.وعليه، توجهت فرق الصيانة في هيئة أوجيرو إلى الضنية لهذه الغاية، وباشرت إصلاح الأعطال. وقد شكر النائب الصمد الوزير قرم وهيئة أوجيرو على تجاوبهما السريع.