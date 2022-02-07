إطلالة للسيد نصر الله مع قناة "العالم" غداً

يتحدَّث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، في مقابلة مع قناة العالم الإخبارية، عند الثامنة من مساء يوم غدٍ الثلاثاء.





ويستعرض السيد نصرالله المستجدات في لبنان والمنطقة ودور محور المقاومة.