لبنان

إطلالة للسيد نصر الله مع قناة "العالم" غداً

Lebanon 24
07-02-2022 | 04:20
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يتحدَّث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، في مقابلة مع قناة العالم الإخبارية، عند الثامنة من مساء يوم غدٍ الثلاثاء.


ويستعرض السيد نصرالله المستجدات في لبنان والمنطقة ودور محور المقاومة.
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