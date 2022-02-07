لبنان

بعد عمليّات رصد ومراقبة... توقيف مطلوبين في زحلة

Lebanon 24
07-02-2022 | 04:37
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صـدر عـن المديـرية العامـة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامـة

البلاغ التالي:

في إطار ملاحقة المطلوبين للقضاء وتوقيفهم وتنفيذ المذكّرات العدلية بحقّهم، وبعد عمليّات رّصد ومراقبة، تمكّنت مفرزة استقصاء البقاع في وحدة الدّرك الإقليمي من توقيف مطلوبَيْن في مدينة زحلة، وهما:

- أ. ش. (مواليد عام 2002 سوري الجنسية)، مطلوب بموجب بلاغ بحث وتحرٍّ بجرم محاولة قتل.

- ص. ع. (مواليد عام 1993 سوري الجنسيّة)، مطلوب بموجب مذكّرة توقيف بجرم سرقة.

أودعا القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما، بناءً على إشارة القضاء المختص.
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