بعد عمليّات رصد ومراقبة... توقيف مطلوبين في زحلة

صـدر عـن المديـرية العامـة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامـةالبلاغ التالي:في إطار ملاحقة المطلوبين للقضاء وتوقيفهم وتنفيذ المذكّرات العدلية بحقّهم، وبعد عمليّات رّصد ومراقبة، تمكّنت مفرزة استقصاء البقاع في وحدة الدّرك الإقليمي من توقيف مطلوبَيْن في مدينة زحلة، وهما:- أ. ش. (مواليد عام 2002 سوري الجنسية)، مطلوب بموجب بلاغ بحث وتحرٍّ بجرم محاولة قتل.- ص. ع. (مواليد عام 1993 سوري الجنسيّة)، مطلوب بموجب مذكّرة توقيف بجرم سرقة.أودعا القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما، بناءً على إشارة القضاء المختص.