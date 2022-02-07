أبو فاعور ينفي أي دور له في انتخابات بيروت... هذا ما قاله

صدر عن عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور التوضيح التالي:



"إلى جانب إمعان جريدة "الأخبار" ومن وراءها في الإيغال بشكل متمادي في التحريض شبه اليومي، فهي تستمر في تلفيق ودسّ الأخبار الكاذبة كمبرر لوجودها، وآخرها ما نشرته اليوم حول دور مزعوم لي في انتخابات بيروت. إن هذا الخبر مختلق وكاذب جملة وتفصيلاً، وسوف أتقدم بدعوى على الصحيفة امام القضاء وفق الأصول القانونية".