لبنان

أبو فاعور ينفي أي دور له في انتخابات بيروت... هذا ما قاله

Lebanon 24
07-02-2022 | 04:42
A-
A+
Doc-P-915782-637798313381363055.jpg
Doc-P-915782-637798313381363055.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور التوضيح التالي:

"إلى جانب إمعان جريدة "الأخبار" ومن وراءها في الإيغال بشكل متمادي في التحريض شبه اليومي، فهي تستمر في تلفيق ودسّ الأخبار الكاذبة كمبرر لوجودها، وآخرها ما نشرته اليوم حول دور مزعوم لي في انتخابات بيروت. إن هذا الخبر مختلق وكاذب جملة وتفصيلاً، وسوف أتقدم بدعوى على الصحيفة امام القضاء وفق الأصول القانونية".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:30 | 2022-02-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:25 | 2022-02-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:57 | 2022-02-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:35 | 2022-02-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:31 | 2022-02-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2022-02-07
04:55 | 2022-02-07
06:31 | 2022-02-07
07:36 | 2022-02-07
07:25 | 2022-02-07
07:19 | 2022-02-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website