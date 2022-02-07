تفاصيل طقس لبنان للأيام المقبلة.. إليكم سيناريو الأمطار والثلوج

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غداً قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع في درجات الحرارة ورياح ناشطة اعتباراً من بعد الظهر.

وجاء في النشرة الاتي:



- الحال العامة: طقس متقلب يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط ، يستقر تدريجيا اعتبارا من بعد ظهر اليوم، ومن ثم يتأثر لبنان تدريجيا اعتبارا من صباح يوم الأربعاء بمنخفض جوي متمركز فوق اليونان ويقترب تدريجيا ويكون مصحوبا بكتل هوائية باردة ،ورياح قوية، وأمطار غزيرة ويستمر حتى ظهر الخميس حيث ينحسر تدريجيا.





- الطقس المتوقع في لبنان: (معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر شباط ما بين 11 و 19 درجة مئوية).

الإثنين:

غائم الى غائم جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة وأمطار متفرقة أحيانا وثلوج على ارتفاع 1600 متر وما فوق، يتحسن الطقس تدريجيا اعتبارا من بعد الظهر. كما نحذر من خطر تكون الجليد على الطرق الجبلية التي تعلو 1700 متر خلال الليل وفي ساعات الصباح الاولى.



الثلاثاء:

قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع في درجات الحرارة ورياح ناشطة اعتباراً من بعد الظهر.



الأربعاء:





الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئيا ، يتحول تدريجيا خلال النهار إلى غائم، ويتشكل ضباب كثيف على المرتفعات مع رياح ناشطة تشتد أحيانا لتصل لحدود ال 75كلم/س بخاصة في المناطق الشمالية، كما تنخفض درجات الحرارة بشكل تدريجي وسريع اعتبارا من الظهر وتهطل أمطار متفرقة تشتد غزارتها أحيانا مع حدوث عواصف رعدية وثلوج على ارتفاع 1700 متر خلال النهار، ويتدنى مستوى تساقطها مع انخفاض درجات الحرارة التدريجي لتلامس ليلا الـ 1300 متر. نحذر من تشكل السيول مساء في بعد المناطق ومن تساقط حبات البرد وخطر تطاير اللوحات الاعلانية.

غائم جزئيا مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، وهطول أمطار متفرقة خلال فترة قبل الظهر مغ بعض الثلوج على ارتفاع 1200 متر وما فوق، تنحسر الأمطار اعتبارا من بعد الظهر ويتحسن الطقس.

- الحرارة على الساحل من 12 الى 20 درجة، فوق الجبال من 8 الى 15 درجة، في الداخل من 6 الى 13 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية، تتراوح سرعتها بين 15و 35 كلم/س.

- الانقشاع: متوسط على الساحل ، يسوء احيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل:

بين 55 و 75%

- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 17 درجة.

- الضغط الجوي: 765 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 6,30

- ساعة غروب الشمس: 17,15