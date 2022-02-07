"خيطوا بغير مسلة"...أحمد الحريري : مع سعد الحريري لآخر نفس

غرد الأمين العام لـ"تيار المستقبل" أحمد الحريري عبر حسابه على "تويتر"، ردا على الخبر المنشور في جريدة "الأخبار" بعنوان: "بهية الحريري ملتزمة ونجلها لم يحسم أمره بعد"، كاتبا: "اخبار "الاخبار" دسائس، مع سعد الحريري لآخر نفس ".

واضاف:"خيطوا بغير مسلة".