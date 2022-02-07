لبنان

بيانٌ جديد من وزارة المالية.. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
07-02-2022 | 05:11
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أصدرت وزارة المالية بياناً، اليوم الإثنين، جاء فيه:
 
وقّع وزير المالية يوسف الخليل 3 قرارات تتعلّق بتمديد المهل وهي على النحو التالي:
- تُمدّد لغاية 15/2/2022 ضمناً، مهلة تقديم بيانات الفصل الرابع لضريبة الرواتب والأجور من سنة 2021 وتأدية الضريبة العائدة لها.
- تُمدّد لغاية 22/2/2022 ضمناً، مهلة تقديم تقرير مفوضي المراقبة عن أعمال سنة 2020 لشركات الأموال التي تعتمد السنة المدنية في قفل حساباتها.
- تُمدّد لغاية 25/2/2022 ضمناً، مهلة تقديم التصريح الدوري للضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الرابع من سنة 2021، وتأدية الضريبة على القيمة المضافة الناتجة عنها، وتقديم بيانات وطلبات الاسترداد التي تقدم خلال مهلة التصريح عن هذا الفصل".
 
 
 
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