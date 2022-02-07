لبنان

جريمة قتل المغترب"عدنان مكي"... اليكم آخر المعطيات

Lebanon 24
07-02-2022 | 05:09
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افادت المعلومات عن  القاء القبض على منفذ جريمة القتل بحق "عدنان مكي" ابن بلدة جويا في أبيدجان. كما تم ضبط السلاح الذي تم استخدامه في الجريمة.
 
 
 
 
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"عدنان مكي"

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