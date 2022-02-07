لبنان

مقابلة لنصرالله غداً.. ماذا عن كلمته في 16 شباط؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
07-02-2022 | 05:23
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يطلّ الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله عند الساعة 8 مساء غدٍ الثلاثاء، في حوارٍ عبر قناة "العالم"، للتطرق إلى مختلف الملفات الراهنة على الساحة اللبنانية والإقليميّة.
ووفق معلومات "لبنان24"، فإنّ المقابلة تم تسجيلها في وقتٍ سابق أي أنها لن تكون مباشرة.
وتأتي إطلالة نصرالله عبر "العالم" قبل أسبوعٍ من كلمته في ذكرى "القادة الشهداء"، حيث سيتحدث نصرالله مباشرة يوم 16 شباط المقبل، عبر شاشةٍ عملاقة في احتفالٍ مركزي سيُقام في الضاحية الجنوبيّة لبيروت.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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