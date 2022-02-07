مقابلة لنصرالله غداً.. ماذا عن كلمته في 16 شباط؟

يطلّ الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله عند الساعة 8 مساء غدٍ الثلاثاء، في حوارٍ عبر قناة "العالم"، للتطرق إلى مختلف الملفات الراهنة على الساحة اللبنانية والإقليميّة.

ووفق معلومات "لبنان24"، فإنّ المقابلة تم تسجيلها في وقتٍ سابق أي أنها لن تكون مباشرة.

وتأتي إطلالة نصرالله عبر "العالم" قبل أسبوعٍ من كلمته في ذكرى "القادة الشهداء"، حيث سيتحدث نصرالله مباشرة يوم 16 شباط المقبل، عبر شاشةٍ عملاقة في احتفالٍ مركزي سيُقام في الضاحية الجنوبيّة لبيروت.