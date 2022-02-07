بعد قيامه بسرقة مجوهرات ومبالغ مالية... الاهالي يتحركون

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تمكن اهالي مدينة الميناء في طرابلس من القاء القبض على المدعو "س.ا.ف" سوري الجنسية بعد قيامه بسرقة مجوهرات ومبالغ مالية من احد المنازل.

وتم تسليمه الى مخابرات الجيش لاجراء المقتضى القانوني بحقه.