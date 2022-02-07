لبنان

بعد قيامه بسرقة مجوهرات ومبالغ مالية... الاهالي يتحركون

Lebanon 24
07-02-2022 | 05:25
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تمكن اهالي مدينة الميناء في طرابلس من القاء القبض  على المدعو "س.ا.ف" سوري الجنسية بعد قيامه بسرقة مجوهرات ومبالغ مالية من احد  المنازل.
 
وتم تسليمه الى مخابرات الجيش لاجراء المقتضى القانوني بحقه.
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