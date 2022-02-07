بو حبيب تسلّم دعوة للمشاركة في مؤتمر حول الطاقة في برلين

تسلم وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بو حبيب من سفير المانيا لدى لبنان أندرياس كيندل دعوة للمشاركة في مؤتمر حول الطاقة الذي سينعقد في برلين في شهر آذار المقبل .



كما تم خلال اللقاء البحث في زيارة الوزير بو حبيب الى الكويت والجواب اللبناني حول المبادرة الكويتية. كذلك جرى البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين.

كما تسلم بو حبيب نسخا عن أوراق اعتماد سفراء جدد معتمدين لدى لبنان لكل من:

جمهورية الكوت ديفوار كوامي كريستوف كواكو، هنغاريا فيرنك سيلاغ ، ليتوانيا آرتوراس غيوناس، موريتانيا احمدو محمد الراظي، غانا أوبد بواما آكوا، كينيا حليمة عابدين محمود تمهيدا لتقديمها الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في وقت لاحق.