لبنان

جولة لمفتشي "الاقتصاد" في جزين.. محاضر ضبط وختم محلات بالشمع الاحمر

Lebanon 24
07-02-2022 | 05:27
A-
A+
Doc-P-915805-637798338988622771.jpg
Doc-P-915805-637798338988622771.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
جال مفتشو وزارة الاقتصاد بمؤازرة من شرطة بلدية جزين في المحال التجارية في المدينة، وقد سطروا محاضر ضبط بحق بعض المحال المخالفة وختم بعضها بالشمع الأحمر.
 
 
مواضيع ذات صلة
بوشكيان لـ"صوت كل لبنان": هدفنا خفض العجز وإعادة النمو وتحريك الدورة الاقتصادية وقررت من الآن وصاعداً التشهير بالمعامل المخالفة
lebanon 24
07/02/2022 14:32:57 Lebanon 24 Lebanon 24
لبنان يدرس إغلاق السفارات في بعض الدول بسبب الأزمة الاقتصادية
lebanon 24
07/02/2022 14:32:57 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية الفاتيكان بعد لقائه عون: جئت لانقل عن الحبر الاعظم قلقه على لبنان واللبنانيين ازاء الازمة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية العميقة التي يمر بها
lebanon 24
07/02/2022 14:32:57 Lebanon 24 Lebanon 24
جهات دوليّة تعلن تقديم دعم اقتصادي للبنان.. ما الجديد؟
lebanon 24
07/02/2022 14:32:57 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

اقتصاد

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:30 | 2022-02-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:25 | 2022-02-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:57 | 2022-02-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:35 | 2022-02-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:31 | 2022-02-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2022-02-07
04:55 | 2022-02-07
06:31 | 2022-02-07
07:25 | 2022-02-07
07:19 | 2022-02-07
07:17 | 2022-02-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website