لبنان

عون تابع خطة الكهرباء مع فياض

Lebanon 24
07-02-2022 | 05:34
A-
A+
Doc-P-915807-637798342680837994.jpg
Doc-P-915807-637798342680837994.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبل رئيس الجمهورية ميشال عون وزير الطاقة والمياه وليد فياض الذي اطلعه على المعطيات المتعلقة بخطة الكهرباء وسبل استكمالها في ضوء المناقشات التي دارت في الحكومة، وأوضح فياض انه أطلع الرئيس على نتائج الاتصالات الجارية مع البنك الدولي لتمويل عملية استجرار الكهرباء والغاز من مصر وسوريا والأردن.
 
 
واستقبل عون وزير الدفاع موريس سليم الذي بحث معه في حقوق العسكريين بالنسبة للمساهمات الاجتماعية، كما تناول البحث موضوع ترسيم الحدود البحرية الجنوبية في ضوء الزيارة المرتقبة للموفد الاميركي آموس هوكشتاين في اليومين المقبلين.
 
 
كذلك، التقى رئيس الرابطة المارونية النائب السابق نعمة الله ابي نصر، الذي قال بعد اللقاء "لاصدار المراسيم التطبيقية لقانون انشاء محافظة كسروان الفتوح جبيل".
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:30 | 2022-02-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:25 | 2022-02-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:57 | 2022-02-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:35 | 2022-02-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:31 | 2022-02-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2022-02-07
04:55 | 2022-02-07
06:31 | 2022-02-07
07:25 | 2022-02-07
07:19 | 2022-02-07
07:17 | 2022-02-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website