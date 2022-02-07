عون تابع خطة الكهرباء مع فياض

استقبل رئيس الجمهورية ميشال عون وزير الطاقة والمياه وليد فياض الذي اطلعه على المعطيات المتعلقة بخطة الكهرباء وسبل استكمالها في ضوء المناقشات التي دارت في الحكومة، وأوضح فياض انه أطلع الرئيس على نتائج الاتصالات الجارية مع البنك الدولي لتمويل عملية استجرار الكهرباء والغاز من مصر وسوريا والأردن.

واستقبل عون وزير الدفاع موريس سليم الذي بحث معه في حقوق العسكريين بالنسبة للمساهمات الاجتماعية، كما تناول البحث موضوع ترسيم الحدود البحرية الجنوبية في ضوء الزيارة المرتقبة للموفد الاميركي آموس هوكشتاين في اليومين المقبلين.