بيانٌ مهمّ عن رسوم الميكانيك من "OMT".. ما الجديد؟

أكّدت شركة "OMT" في بيان" أنه بإمكان المواطنين تسديد رسوم الميكانيك عن العام 2022 والسنوات السابقة عبر مراكزها، وذلك إذا خضعت سياراتهم السياحية ودراجاتهم النارية إلى المعاينة الميكانيكية من تاريخ 1/1/2020، تبعاً للقرار رقم 63 الصادر عن وزارة الداخلية والبلديات والذي يمدّد العمل بالمعاينة الميكانيكية الصادرة ابتداءً من 1/1/2020.