لبنان

بري إستقبل حجازي... وهذا ما عرضه معه

Lebanon 24
07-02-2022 | 06:56
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إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة الامين القطري لحزب البعث العربي الاشتراكي في لبنان علي حجازي حيث جرى عرض للأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية.  

حجازي قال بعد اللقاء: "تشرفنا اليوم بلقاء دولة الرئيس نبيه بري تداولنا وإياه بمواضيع الساعة وشدد دولته على اهمية اجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد دون اي تأخير، كما تباحثنا في مجموعة من القضايا المشتركة منها ما له علاقة بالانتخابات النيابية الرئيس بري أكد على ان هناك ضرورة للعمل الجاد نحو معالجة القضايا الاجتماعية والاقتصادية كما جدد الرئيس بري موقفه حول ضرورة دعوة سوريا الى اجتماع اتحاد البرلمانات العربية وهو لديه موقف واضح في هذا الاطار".  
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