عطلة الصحافة في عيد مار مارون وذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري

أعلنت نقابة الصحافة في بيان، انه "لمناسبة عيد مار مارون الموافق يوم الاربعاء 9 شباط 2022، يتوقف العمل في الصحف في هذا اليوم .



كما يتوقف العمل في الصحف يوم الاثنين 14 شباط 2022 في ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري ورفاقه، وذلك عملا بقرار مجلسي نقابتي الصحافة والمحررين واتحادات نقابات عمال الطباعة وشركات توزيع المطبوعات ونقابة مخرجي الصحافة ومصممي الغرافيك".