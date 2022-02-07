لبنان

عطلة الصحافة في عيد مار مارون وذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري

Lebanon 24
07-02-2022 | 07:03
A-
A+
Doc-P-915832-637798395575601772.jpg
Doc-P-915832-637798395575601772.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت نقابة الصحافة في بيان، انه "لمناسبة عيد مار مارون الموافق يوم الاربعاء 9 شباط 2022، يتوقف العمل في الصحف في هذا اليوم . 
 
كما يتوقف العمل في الصحف يوم الاثنين 14 شباط 2022 في ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري ورفاقه، وذلك عملا بقرار مجلسي نقابتي الصحافة والمحررين واتحادات نقابات عمال الطباعة وشركات توزيع المطبوعات ونقابة مخرجي الصحافة ومصممي الغرافيك".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:25 | 2022-02-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:57 | 2022-02-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:35 | 2022-02-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:31 | 2022-02-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:10 | 2022-02-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:11 | 2022-02-07
11:31 | 2022-02-07
11:21 | 2022-02-07
11:05 | 2022-02-07
10:54 | 2022-02-07
10:51 | 2022-02-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website