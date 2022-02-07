لبنان

بري دعا هيئة مكتب المجلس الى إجتماع في 10 شباط الحالي

Lebanon 24
07-02-2022 | 07:11
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دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري، هيئة مكتب المجلس، الى إجتماع يعقد في الثانية من بعد ظهر الخميس الواقع فيه 10 شباط الحالي، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة.
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