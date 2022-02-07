القاضية عون أعلنت عن ملفات فساد فتحتها منذ 5 سنوات... هذا ما قالته

أوضحت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون عبر حسابها على "تويتر": "فقط لأخذ العلم هذه جردة بملفات الفساد التي فتحت منذ 5 سنوات في النيابة العامة في جبل لبنان، ملف الفساد في قوى الامن، ملف الجمارك، ‏ملف الكازينو، ملف النافعة، ملف الفيول المغشوش، ملف مكتف والـSGBL، ملف ‏الدولار المدعوم، ملف كسر وديعة لصالح احد البنوك... والمدعى عليها من كل الطوائف"