خبر سار... المدارس الرسمية تفتح أبوابها من جديد

علم "لبنان 24" ان الاجتماع الذي ترأسه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وحضره كل من رئيسة لجنة التربية النيابية النائب بهية الحريري و وزير التربية القاضي عباس الحلبي، بالاضافة الى مختلف لجان الأساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي انتهى الى توافق على العودة الى التعليم بشكل انتظامي.وفي المعلومات التي نقلها الأساتذة المتعاقدون فان الرئيس ميقاتي طلب ادراج مبلغ 100 مليار ليرة في الموازنة العامة كبدل نقل للأساتذة المتعاقدين ما اعتبره المتعاقدون انصافا لهم، وبالتالي قرروا توقيف اضرابهم والعودة الى مدارسهم وصفوفهم.