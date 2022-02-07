مذكرة تفاهم بين الدفاع المدني وROADS FOR LIFE لتعزيز القدرات في الإستجابة لحوادث السير

إلتقى المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار في مكتبه، رئيسة جمعية "roads for life" زينة قاسم، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم بين المديرية العامة للدفاع المدني والجمعية، بهدف إفادة عناصر الدفاع المدني من مجموعة برامج تدريبية متخصصة ومتطورة في مجال تقديم الإسعافات الأولية عند وقوع أي حادث مروري، بما يشمل حالات متنوعة (الإنعاش القلبي الرئوي، الحروق، نزف الدم، الكسور...) وعلى أن تنظم الدورات على مستويين: الأول، يشمل المدربين في الدفاع المدني والثاني يطال كل العناصر، وفي نهاية كل منهما يحصل المتدربون على شهادة معترف بها من منظمة "NAEMT" أو "NATIONAL ASSOCIATION OF EMERGENCY MEDICAL TECHINICIANS".وأشاد العميد خطار بهذه الخطوة "التي ستسهم في تعزيز قدرات العناصر للاستجابة إلى حوادث السير بمزيد من الفاعلية وتضعهم على أهبة الإستعداد للتعامل مع الحالات الطارئة ايا كان نوعها ودرجة خطورتها".بدورها أعربت قاسم عن تقديرها "للجهود التي يبذلها عناصر الدفاع المدني واستبسالهم في عمليات الإغاثة والإنقاذ، توازيا مع الإطفاء والإسعاف والذين يستحقون كل شكر على ما يظهرونه من اندفاع وشجاعة رغم الظروف القاهرة التي يواجهونها".