بالشمع الاحمر... اقفال بعض "السوبرماركات" المخالفة (صور)

تنفذاً لتوجيهات وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، تابعت مديرية حماية المستهلك في الوزارة جولاتها الرقابية في الاسواق، وخصوصا في جزين حيث تمّ اقفال سوبرماركت بالشمع الاحمر. كما أُقفلت سوبرماركت في قضاء النبطية، ونُظمت محاضر ضبط بحق العديد من المخالفين.وجال المراقبون في الملاحم، وأنذروا المخالفين من أصحابها.تؤكد الوزارة استمرارها بضبطالمخالفات تمهيدا لاحالة المخالفين الى القضاء المختص.ويتابع مراقبو الوزارة جولاتهم في المناطق بالتنسيق مع المديرية العامة للأمن العام، والمديرية العامة لأمن الدولة، والبلديات، ويتم التركيز خصوصا على المخالفين الذين بُلّغت بأسمائهم الوزارة.