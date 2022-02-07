وزير العدل استقبل سفير الجزائر في لبنان

إستقبل وزير العدل القاضي هنري الخوري في مكتبه في الوزارة بعد ظهر اليوم سفير الجزائر لدى لبنان عبد الكريم ركايبي حيث جرى البحث في إتفاقية جزائية قيد الإعداد بين لبنان والجزائر تتعلق بتسليم الموقوفين.كما جرى البحث في التحضيرات الجارية لإقامة حفل توزيع " الجائزة العربية لإطروحة الدكتوراه في العلوم القانونية والقضائية، برعاية رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي و حضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وذلك يوم السبت الموافق في ٢٦ شباط الجاري في السراي الحكومي.يُشار الى أن هذه الجائزة أتت بناءً على إقتراح مجلس وزراء العدل العرب تاريخ21/11/2019، وقد تقدم للمشاركة في المسابقة نحو ألف أطروحة تم قبول ٦٣ منها، وستتوزع الجوائز على ثلاثة فائزين