بعد تداول أخبار حول ترشحه للانتخابات... هذا ما أوضحه مكتب سعادة

لفت مكتب النائب سليم سعادة في بيان، الى أنه "مع بدء السباق الإنتخابي في لبنان، تبدأ كالمعتاد الأخبار المركبة غير الدقيقة والقصص المنسوجة من رسم الخيال، أكان مقالات في بعض الصحف أو عبر محطات التلفزة والراديو أو وسائل التواصل الاجتماعي"، وأوضح أن "كل تلك الأخبار التي تتناول إسم الأمين سليم عبدالله سعادة تسمية وترشيحا وتحالفات لا تعتبر صحيحة إن لم تصدر عن مكتب النائب سعادة الانتخابي".واكد البيان انه "منعا للتضليل وتوخيا للدقة، نتمنى على الجميع العودة الى المصدر المسؤول قبل نشر أي خبر من نسج خياله لغاية هنا أو لحسابات ضيقة معروفة المصدر لا تخفى على أحد. الأمين سليم عبدالله سعادة على مسافة واحدة من الجميع وهو مرشح الكورة والنهضة القومية الاجتماعية. وليبق الحق سائدا نشكر تفهمكم".