دورية لأمن الدولة جالت في عدد من السوبرماركت والمحال التجارية في البترون لمراقبة الأسعار

جالت دورية من مديرية أمن الدولة - مكتب البترون في عدد من السوبرماركت والمحال التجارية في البترون لمراقبة الأسعار وضبط المخالفات في حال وجدت.وتم الطلب من صاحب محل بيع بالجملة والمفرق الاقفال لحين تصحيح الأسعار وفقا الأصول.وستتابع الدورية جولتها في المحال والسوبر ماركت في أنحاء قضاء البترون كافة.