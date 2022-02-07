المرتضى عرض لسبل تنشيط الشأن الثقافي والتراثي مع جمعية تراث طرابلس

استقبل وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في قصر الاونيسكو اليوم، رئيسة جمعية تراث طرابلس - لبنان جومانة الشهال تدمري، وعضو الجمعية عبد المنعم مرحبا، في حضور مستشاريه الدكتورين وديعة الخوري وفواز كبارة.وجرى البحث في سبل تنشيط الشأن الثقافي والتراثي والحرفي في مدينة طرابلس ، حيث تم التوافق على تنفيذ مشاريع عدة في المستقبل القريب في المدينة بالتعاون بين وزارة الثقافة والجمعية.