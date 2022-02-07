إيناس غادرت منزل ذويها في النبطية ولم تَعُد... هل من يعلم عنها شيئًا؟

صـدر عـن المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـة البـلاغ التالــي:تُعمِّم المديرية العامة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة:- إيناس مزيد الغوثاني (من مواليد عام 1997، سورية)التي غادرت بتاريخ 5-2-2022 منزل ذويها الكائن في النبطية إلى جهةٍ مجهولة، ولم تَعُد لغاية تاريخه.لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بمخفر النبطيّة في وحدة الدرك الإقليمي، على الرقم: 531178/07، للإدلاء بما لديهم من معلومات.