لبنان

سوريون يحاولون الدخول الى لبنان بطريقة غير شرعية (صورة)

Lebanon 24
07-02-2022 | 10:09
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن قيام عناصر من الجيش بارجاع عدد من السوريين الذين حاولوا الدخول الى الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية في منطقة وادي خالد عند الحدود اللبنانية السورية.
 
 
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