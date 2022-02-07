سوريون يحاولون الدخول الى لبنان بطريقة غير شرعية (صورة)

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن قيام عناصر من الجيش بارجاع عدد من السوريين الذين حاولوا الدخول الى الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية في منطقة وادي خالد عند الحدود اللبنانية السورية.