لبنان

"سنبدأ بالتصعيد"... أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت قطعوا طريق العدلية

Lebanon 24
07-02-2022 | 10:11
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نفّذ أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت وقفة أمام قصر العدل، دعماً للقاضي طارق البيطار.
 
وألقى وليام نون كلمة بإسم الأهالي قال فيها إنّ "الانتخابات آتية وكل المرشحين يتكلمون عن 4 آب، إمّا أن ينزلوا ويقفوا معنا وإمّا "ما يسمعونا صوتن"، وسنبدأ بالتصعيد اعتباراً من اليوم عبر قطع الطريق المؤدية إلى قصر العدل".
 
بعد الكلمة، قطع الأهالي الطريق في العدلية بالإطارات المشتعلة.
 
 

 
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