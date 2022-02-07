"سنبدأ بالتصعيد"... أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت قطعوا طريق العدلية

وألقى وليام نون كلمة بإسم الأهالي قال فيها إنّ "الانتخابات آتية وكل المرشحين يتكلمون عن 4 آب، إمّا أن ينزلوا ويقفوا معنا وإمّا "ما يسمعونا صوتن"، وسنبدأ بالتصعيد اعتباراً من اليوم عبر قطع الطريق المؤدية إلى قصر العدل".

بعد الكلمة، قطع الأهالي الطريق في العدلية بالإطارات المشتعلة.



نفّذ أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت وقفة أمام قصر العدل، دعماً للقاضي طارق البيطار.