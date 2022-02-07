"الكتائب" يدعم مجد حرب في دائرة البترون (صور)

أعلن رئيس حزب "الكتائب اللبنانيّة" سامي الجميّل دعم مجد حرب للانتخابات النيابيّة في البترون.

وقال الجميّل بعد انتهاء إجتماع المكتب السياسي الكتائبي إنّ "القيادة قامت بمشاورات مع كل المعنيين بهذا الملف، وبعد دراسة كل الارقام رأينا ان هناك ضرورة لتوحيد الجهود لربح المعركة وان تصب الاصوات التفضيلية على مرشح واحد ما دفعنا للتواصل مع شخص قريب منا بالفكر والاخلاق وطريقة التفكير السيادية والاصلاحية".

وأضاف الجميّل: "نطالب بدعم الرفيق والصديق مجد حرب ونحن كمعارضة من المهمّ أن نوحّد جهودنا لتحسين ظروف النجاح خصوصاً في الشمال والبترون".

وتوجّه لكتائبيي البترون، وقال: "هذه معركتنا بامتياز ويجب وضع كل الجهود لتسجيل انتصار تاريخي في لبنان وهذه الدائرة بالذات ويجب ان نتعاطى مع مجد الذي قرر المكتب السياسي دعم ترشيحه وتقديم الدعم له واعتباره رفيقا لنا في هذه المعركة".

أما مجد حرب، فقال: "متّفقون على أننا نريد جمهورية الحياد لا جمهورية المئة ألف مقاتل ومتّفقون على جمهورية اقتصادها مثل اقتصاد الستينيات لا جمهورية "زرع البقدونس والبصل على البلكون".